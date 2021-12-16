Расходы украинских политиков на рекламу в социальных сетях

В ноябре в социальных сетях Facebook и Instagram для украинской аудитории транслировалось 11,5 тыс. рекламных публикаций политического содержания. В общей сложности на их продвижение было потрачено от $203 432 до $321 638. Об этом сообщила Гражданская сеть Опора.
Среди десяти страниц, из которых на продвижение политического контента было затрачено наибольшее количество средств, пять являются официальными страницами украинских национальных политиков, одна – партии. Общие их инвестиции составили $46182.
Больше рекламных публикаций в ноябре вышло на странице партии «Слуга народа» – 450 сообщений, на продвижение которых было потрачено почти $8 тыс. Среди политиков активно использовали платные промоинструменты социальных сетей Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Олег Ляшко, Петр Порошенко и Илья Кива.
Большинство рекламных публикаций на странице Арсения Яценюка анонсировали Киевский форум безопасности. Также политик рекламировал фрагменты телепередач при своем участии и собственные позиции по государственной политике безопасности.
У Владимира Гройсмана большинство сообщений – это фрагменты телевизионных передач, где политик выступал с критическими комментариями по поводу политики власти.
Петр Порошенко также рекламирует собственную позицию, в основном по внешнеполитическим вопросам. В то же время на странице политика транслировалось одно из самых дорогих сообщений месяца (стоимостью $400-499) – призыв к парламентариям от «Европейской Солидарности».
На странице Ильи Кивы рекламу оплачивает политическая партия "Оппозиционная платформа - При жизни". Рекламный контент выходит на русском языке, и предлагается для просмотра в основном женской аудитории.
На странице Олега Ляшко опубликовано другое самое дорогое сообщение месяца, на рекламу которого было потрачено $400-499. Он посвящен выступлению политика в эфире телеканала НАШ. В отличие от большинства рекламодателей Ляшко таргетирует свои сообщения преимущественно на мужскую аудиторию.
Среди десяти страниц, из которых на продвижение политического контента было затрачено наибольшее количество средств, пять являются официальными страницами украинских национальных политиков, одна – партии. Общие их инвестиции составили $46182.
Больше рекламных публикаций в ноябре вышло на странице партии «Слуга народа» – 450 сообщений, на продвижение которых было потрачено почти $8 тыс. Среди политиков активно использовали платные промоинструменты социальных сетей Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Олег Ляшко, Петр Порошенко и Илья Кива.
Большинство рекламных публикаций на странице Арсения Яценюка анонсировали Киевский форум безопасности. Также политик рекламировал фрагменты телепередач при своем участии и собственные позиции по государственной политике безопасности.
У Владимира Гройсмана большинство сообщений – это фрагменты телевизионных передач, где политик выступал с критическими комментариями по поводу политики власти.
Петр Порошенко также рекламирует собственную позицию, в основном по внешнеполитическим вопросам. В то же время на странице политика транслировалось одно из самых дорогих сообщений месяца (стоимостью $400-499) – призыв к парламентариям от «Европейской Солидарности».
На странице Ильи Кивы рекламу оплачивает политическая партия "Оппозиционная платформа - При жизни". Рекламный контент выходит на русском языке, и предлагается для просмотра в основном женской аудитории.
На странице Олега Ляшко опубликовано другое самое дорогое сообщение месяца, на рекламу которого было потрачено $400-499. Он посвящен выступлению политика в эфире телеканала НАШ. В отличие от большинства рекламодателей Ляшко таргетирует свои сообщения преимущественно на мужскую аудиторию.
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