Расходы украинских политиков на рекламу в социальных сетях

11:38 07 Декабрь Киев, Украина

В ноябре в социальных сетях Facebook и Instagram для украинской аудитории транслировалось 11,5 тыс. рекламных публикаций политического содержания. В общей сложности на их продвижение было потрачено от $203 432 до $321 638. Об этом сообщила Гражданская сеть Опора.



Среди десяти страниц, из которых на продвижение политического контента было затрачено наибольшее количество средств, пять являются официальными страницами украинских национальных политиков, одна – партии. Общие их инвестиции составили $46182.



Больше рекламных публикаций в ноябре вышло на странице партии «Слуга народа» – 450 сообщений, на продвижение которых было потрачено почти $8 тыс. Среди политиков активно использовали платные промоинструменты социальных сетей Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Олег Ляшко, Петр Порошенко и Илья Кива.



Большинство рекламных публикаций на странице Арсения Яценюка анонсировали Киевский форум безопасности. Также политик рекламировал фрагменты телепередач при своем участии и собственные позиции по государственной политике безопасности.



У Владимира Гройсмана большинство сообщений – это фрагменты телевизионных передач, где политик выступал с критическими комментариями по поводу политики власти.



Петр Порошенко также рекламирует собственную позицию, в основном по внешнеполитическим вопросам. В то же время на странице политика транслировалось одно из самых дорогих сообщений месяца (стоимостью $400-499) – призыв к парламентариям от «Европейской Солидарности».



На странице Ильи Кивы рекламу оплачивает политическая партия "Оппозиционная платформа - При жизни". Рекламный контент выходит на русском языке, и предлагается для просмотра в основном женской аудитории.



На странице Олега Ляшко опубликовано другое самое дорогое сообщение месяца, на рекламу которого было потрачено $400-499. Он посвящен выступлению политика в эфире телеканала НАШ. В отличие от большинства рекламодателей Ляшко таргетирует свои сообщения преимущественно на мужскую аудиторию.





