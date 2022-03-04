Расходы и доходы украинцев: краткий анализ

Не зарплатой единой – украинцы находят дополнительные источники дохода, включая различного рода выплаты и трансферты. Согласно данным у среднестатистического украинца зарплата составляет всего 50% от дохода

Заработная плата составляет только половину от всех доходов украинцев. Таким наблюдением поделились в Госслужбе статистики. Доходы украинцев во втором квартале текущего года составили 867,55 миллиардов гривен, зарплаты равны сумме в 394,22 миллиардов (45,5%). Различная социальная помощь составила 167,5 миллиардов гривен, смешанный доход — 132,8 миллиардов, социальные трансферты — 114,4 миллиардов гривен.

Что касается расходов украинцев, то больше всего денег было потрачено на покупку товаров и услуг. На это ушло 88% от общей суммы доходов. Налоги за исследуемый период составили 69,9 миллиардов, ещё 15,05 миллиардов украинцы потратили на денежные вложения и сбережения.

Стоит отметить, что в этот карантинный квартал картина расходов украинцев несколько изменилась. В частности, на 38,7% меньше потратили в ресторанах и гостиницах. На 28% меньше — на культуру и отдых, на 27,8 — на транспорт. Кроме того, почти на 20% меньше денег украинцы потратили на покупку обуви и одежды, на 17,3 сократились расходы на образование. На питание и алкоголь тратили почти так же, как и до карантина. А вот больше денег в этот период пошло на различную бытовую технику и жилье. На коммуналку в целом по стране потратили на 6,4% больше, чем в первом квартале 2020 года.Отметим, анализ расходов американцев за время жесткого карантина показал, что они начали тратить в три раза больше на алкоголь. В частности, продажи алкоголя онлайн только за первую неделю локдауна увеличились на 42%