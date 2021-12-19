«Радеховский сахар» обещает хороший урожай сахарной свеклы

11:18 15 Июль Киев, Украина

Посевы сахарной свеклы «Радеховского сахара» по состоянию на 13 июля 2020 г. находятся в фазе смыкания междурядий и активного наращивания листовой поверхности и формирования корня. Средний вес корня составляет от 180 до 223 г в зависимости от региона выращивания и сроков посева, говорится в сообщении компании. Кроме того, уже сформирована густота насаждений, которая составляет 96 тыс. растений на 1 га.

«Относительно проблем на полях, то это очень большое количество осадков особенно в Тернопольской области, которые выпали довольно неравномерно, от 50 до 100 мм в сутки, что привело к переувлажнению почвы и подгниванию корнеплодов. Однако, несмотря на все погодные моменты, мы ожидаем высокий урожай и удачный сезон переработки сахарной свеклы», — отмечают в компании.