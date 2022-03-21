Рада и Кабмин – расходы на COVID

Коронавирус в Украине не щадит никого: по последним данным, COVID переболели около 60 народных депутатов, заболевшие были также среди членов правительства. Чтобы обезопасить депутатов и чиновников, органы власти вынуждены расходовать сотни тысяч гривен на средства защиты от коронавируса. «Слово и дело» предлагает посмотреть, сколько денег потратили на маски и дезинфекторы для Верховной Рады и Кабмина.

По данным системы ProZorro, в этом году для украинского парламента закупили 81 тысячу одноразовых медицинских масок общей стоимостью 404,5 тыс. грн (без учета НДС). Кроме того, для депутатов купили 650 литров дезинфекционных средств («Септолит», «Софта», «Инол», «Аниосраб»). Это обошлось в 162,1 тыс. грн.

Для Кабинета Министров защитные маски не закупали, только дезинфекторы. 96,6 литров антисептика для рук (Healer, Protex), а также распылители для них стоили всего 10 тыс. грн.

Средства индивидуальной защиты преобретали также для Конституционного Суда Украины: 11 тысяч масок (68,7 тыс. грн) и 9 тысяч дезинфекционных салфеток (12,6 тыс. грн). Напомним, в Украине в начале апреля был создан Фонд борьбы с коронавирусом. «Слово и дело» писало о том, какие просьбы из регионов о выделении средств отклонило правительство.

Ранее Кабинет Министров выделил почти 540 млн грн на обеспечение школ дезинфицирующими средствами и масками.