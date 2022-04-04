Работодатели Киевской области уплатили 9 млрд ЕСВ

Пресс-служба ГУ Государственной налоговой службы в Киевской области сообщает о приросте выплат единого взноса на 5%. За первые 10 месяцев 2020 года в Фонд социального страхования было уплачено почти 9 млрд гривен.

“По состоянию на 1 ноября 2020 года в фонды поступило 8,7 миллиарда гривен. Такой показатель на 396 млн гривен превышает сумму, уплаченную в январе-октябре 2019 года”, – отметил и.о. начальника ГУ ГНС в Киевской области Александр Загорский.

Согласно сообщению, наибольшие суммы на реализацию государственных социальных гарантий направили компании и организации, зарегистрированные в Белоцерковском районе – 1,6 млрд грн, Бориспольском и Киево-Святошинском районах – по 1,5 млрд грн.

Также глава налоговой службы Киевской области сообщил, что в сентябре в результате координации действий с Пенсионным фондом Украины в Киевской области и исполнительной службой долг по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование уменьшился на 16,1 млн грн. За период январь-август предприятия Киевщины уплатили в Государственный бюджет почти 2 млрд грн налога на прибыль, увеличив сумму отчислений на 15% или на 261 млн гривен.