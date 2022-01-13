Работники терминала EVT в Николаеве загрузили крупнейшее в своей истории судно

10:21 30 Апрель Киев, Украина

Зерновой терминал Евровнешторг (EVT) портового оператора «ЕВТ Грейн» в Николаеве установил своеобразный рекорд. Работники терминала закончили загрузку панамакса Georgia T. Это было самое крупное судно за все время работы терминала.

Его дедвейт - 80,41 тыс. тонн, длина - 229 м, ширина - 32,28 м.

Об этом сообщает пресс-служба EVT на Фейсбук-странице компании.

При перевалке зерна через причал было одновременно задействовано 2 судопогрузочные машины. Это позволило достичь большей эффективности и сократить время на обработку балкера данного класса.

«Терминал EVT принимает панамаксы регулярно. В работе с такими судами для нас важно свести к минимуму время под загрузкой у причала. В начале 2021 года мы ввели в эксплуатацию вторую судопогрузочных машину NEUERO и интенсивность обработки судов выросла вдвое. За сутки можем грузить около 35-40 тыс. тонн. Это самый конкурентный показатель в акватории Николаева», - отметил директор портового оператора «ЕВТ Грейн» Сергей Гунько.

У причала EVT на судно погрузили большую часть судовой партии - 49 тыс. тонн за 1,5 суток. Остальные 22 тыс. тонн были отгружены на барже для дозагрузки панамакса на рейде. Такая практика обработки крупнотоннажных судов является распространенной для Николаевского региона из-за ограничений по осадке при прохождении БДЛК.

Всего балкер принял на борт 71 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, на терминале EVT смонтировали два новых силоса. Ранее терминал EVT установил рекорд перевалки зерна через склады.