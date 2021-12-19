Работать до 80 лет позволит своим сотрудникам японская компания

Японцы известны как нация долгожителей. Поэтому проблему недостатка трудоспособных кадров в стране пытаются решить за счет пожилых. Так, торгующая электроникой японская корпорация Nojima, решила позволить своим сотрудникам, которые работают в сети ее магазинов, трудиться до 80 лет. По мнению издательства Bloomberg, таким образом, компания планирует предотвратить нехватку кадров в будущем.

Сообщается, что возможность работать до 80 лет получат те, кто этого захочет. Тем, кто решит остаться на работе после 65 лет, предложат ежегодно продлевать трудовые договоры.

“Право продлить трудовой договор есть у всех 3000 сотрудников компании из Иокогамы, включая продавцов в магазинах”, - говорится в статье.

Компания считает, что этот шаг поможет ей дольше использовать знания и опыт старшего персонала, а также избежать проблемы нехватки персонала.

Известно, что население Японии является самым старым в мире - в 2006 году Япония стала первой страной в мире, у которых доля населения в возрасте 65 лет и старше превысила 20%.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Японии за май вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,9% от трудоспособного населения.