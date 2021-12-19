Работать до 80 лет позволит своим сотрудникам японская компания

Японцы известны как нация долгожителей. Поэтому проблему недостатка трудоспособных кадров в стране пытаются решить за счет пожилых. Так, торгующая электроникой японская корпорация Nojima, решила позволить своим сотрудникам, которые работают в сети ее магазинов, трудиться до 80 лет. По мнению издательства Bloomberg, таким образом, компания планирует предотвратить нехватку кадров в будущем.
Сообщается, что возможность работать до 80 лет получат те, кто этого захочет. Тем, кто решит остаться на работе после 65 лет, предложат ежегодно продлевать трудовые договоры.
Компания считает, что этот шаг поможет ей дольше использовать знания и опыт старшего персонала, а также избежать проблемы нехватки персонала.
Известно, что население Японии является самым старым в мире - в 2006 году Япония стала первой страной в мире, у которых доля населения в возрасте 65 лет и старше превысила 20%.
Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Японии за май вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,9% от трудоспособного населения.
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