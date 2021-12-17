Работа за границей – куда едут украинцы

12:55 21 Июль Киев, Украина

За два месяца лета предложений для украинцев по работе за рубежом прибавилось. Специалисты отмечают, что цифра вакансий выросла примерно на 20% - с 6700 до 8000 объявлений. Зарубежные вакансии являются привлекательными для жителей Украины из-за разности в оплате.

"Украинцам все чаще предлагают работу за рубежом", - отмечается в сообщении.

Какие страны входят в топ-7 по количеству вакансий для украинцев

В топ-7 стран по количеству вакансий для украинцев входят: Польша (5526 запросов), Чехия (254), Германия (204), Россия (140), Литва (85), Беларусь (81), Латвия (51).

Фото: Топ-7 стран для комфортной работы

Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что за 2019 год украинцы перечислили в страну из-за границы около 12 млрд долларов.

"По данным Госстата, 42,7% украинцев зарабатывают (в своей стране) около 200 долларов без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше - 600 евро. Поэтому такая динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свои семьи", - сказал он.

Фото: Топ-7 стран для комфортной работы

По данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет. Большинство же попадает в другие страны по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%).