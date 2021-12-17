Работа за границей – куда едут украинцы

12:55 21 Июль Киев, Украина

За два месяца лета предложений для украинцев по работе за рубежом прибавилось. Специалисты отмечают, что цифра вакансий выросла примерно на 20% - с 6700 до 8000 объявлений. Зарубежные вакансии являются привлекательными для жителей Украины из-за разности в оплате.

"Украинцам все чаще предлагают работу за рубежом", - отмечается в сообщении.

Какие страны входят в топ-7 по количеству вакансий для украинцев

В топ-7 стран по количеству вакансий для украинцев входят: Польша (5526 запросов), Чехия (254), Германия (204), Россия (140), Литва (85), Беларусь (81), Латвия (51).

Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что за 2019 год украинцы перечислили в страну из-за границы около 12 млрд долларов.

"По данным Госстата, 42,7% украинцев зарабатывают (в своей стране) около 200 долларов без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше - 600 евро. Поэтому такая динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свои семьи", - сказал он.

По данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет. Большинство же попадает в другие страны по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%).