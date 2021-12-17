Работа за границей – куда едут украинцы

За два месяца лета предложений для украинцев по работе за рубежом прибавилось. Специалисты отмечают, что цифра вакансий выросла примерно на 20% - с 6700 до 8000 объявлений. Зарубежные вакансии являются привлекательными для жителей Украины из-за разности в оплате.
Какие страны входят в топ-7 по количеству вакансий для украинцев
В топ-7 стран по количеству вакансий для украинцев входят: Польша (5526 запросов), Чехия (254), Германия (204), Россия (140), Литва (85), Беларусь (81), Латвия (51).
Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что за 2019 год украинцы перечислили в страну из-за границы около 12 млрд долларов.
По данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет. Большинство же попадает в другие страны по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%).
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