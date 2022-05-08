Работа в Чехии для украинцев – что предлагают?

12:00 07 декабря Киев, Украина

Европейские страны после снижение карантинных мер стали активно искать соискателей на украинских просторах. Чаще всего – это вакансии на заводах и рабочие места для профессиональных водителей.

Фото: Украинцев ждут как рабочую силу в Европе

Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией. В целом активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Какую работу предлагают украинцам в Чехии:

  • рабочие на завод;
  • строители;
  • водители категории С, Е;
  • сварщики;
  • монтажники.

Какую работу ищут украинцы в Чехии:

  • разнорабочие;
  • сварщик;
  • горничная;
  • электрик;
  • водитель-дальнобойщик.
Отметим, из-за карантина и пандемии многие украинские заробитчане вернулись в Украину. При этом после возобновления экономической деятельности ряд стран открыли вакансии для сотрудников из других стран, в том числе и Украины. Традиционно самая востребованная среди трудовых мигрантов страна – Польша.