Работа в Чехии для украинцев – что предлагают?

Европейские страны после снижение карантинных мер стали активно искать соискателей на украинских просторах. Чаще всего – это вакансии на заводах и рабочие места для профессиональных водителей.
Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией. В целом активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Какую работу предлагают украинцам в Чехии:
- рабочие на завод;
- строители;
- водители категории С, Е;
- сварщики;
- монтажники.
Какую работу ищут украинцы в Чехии:
- разнорабочие;
- сварщик;
- горничная;
- электрик;
- водитель-дальнобойщик.
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