Работа в Чехии для украинцев – что предлагают?

Европейские страны после снижение карантинных мер стали активно искать соискателей на украинских просторах. Чаще всего – это вакансии на заводах и рабочие места для профессиональных водителей.

Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией. В целом активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Какую работу предлагают украинцам в Чехии:

рабочие на завод;

строители;

водители категории С, Е;

сварщики;

монтажники.

Какую работу ищут украинцы в Чехии:

разнорабочие;

сварщик;

горничная;

электрик;

водитель-дальнобойщик.

Отметим, из-за карантина и пандемии многие украинские заробитчане вернулись в Украину. При этом после возобновления экономической деятельности ряд стран открыли вакансии для сотрудников из других стран, в том числе и Украины. Традиционно самая востребованная среди трудовых мигрантов страна – Польша.