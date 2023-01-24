Пять облэнерго оштрафованы за "несоблюдение графиков отключений"

16:49 24 января Киев, Украина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала пять облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии". Решение о наложении штрафов на ДТЭК Киевские электросети и Одесские электросети было принято на заседании комиссии 24 января.

Еще три облэнерго - Винницаоблэнерго, Волыньоблэнерго и Черновцыоблэнерго - получили аналогичные штрафы на прошлой неделе.

На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах для Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Напомним, с октября 2022 года россия начала массированно атаковать Украину ракетами и дронами. Основной целью стали объекты критической и энергетической инфраструктуры. В результате этих террористических атак в энергосистеме Украины возник серьезный дефицит мощностей, из-за чего по всей стране регулярно проводятся плановые и аварийные отключения света.