Пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на конец 2020 года

11:46 11 Октябрь Киев, Украина

Беларусь присоединилась к странам-пользователям атомной энергетики. По информации агентства БЕЛТА, Министерство энергетики заявило о запуске цепной реакции на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Для проверки надежности системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности.

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что было положено начало жизненного цикла реактора.

В ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему Беларуси.

Напомним, 20 августа завершилась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС. Оно было произведено в РФ на Новосибирском заводе химконцентратов. Уровень обогащения варьируется от 1,3% до 4,4%.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация Росатом.

Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в IV квартале 2020 года. Ввод второго энергоблока предусмотрен в 2022 году.