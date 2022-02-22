ПСГ "Ковальская" (Киев) наращивает отгрузки бетона – гендиректор

Для хорошо налаженного бизнеса карантин не стал помехой. Так, киевская промышленно-строительная группа (ПСГ) "Ковальская" только за апрель этого года практически в два раза увеличила отгрузку бетона по сравнению с апрелем прошлого года, перевыполнив план на 24%. Об этом сообщил генеральный директор группы Сергей Пилипенко.
По его словам, объем реализации бетона в апреле превысил мартовские показатели на 43% и стал рекордным за последние три года.
Пилипенко отметил, что по сравнению с прошлогодним весенним локдауном, когда проседание потребления бетона составило 40%, в 2021 году ожидания были более оптимистичны.
Согласно данным ПСГ, по итогам 2020 года потребление бетона в Украине возросло на 8-9%, в Киеве – на 5%. При этом объемы потребления во втором полугодии прошлого года превысили показатели аналогичного периода 2019 года, отметил эксперт.
ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком страны. Объединяет два карьера и девять заводов-производителей стройматериалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".
Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве.
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