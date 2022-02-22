ПСГ "Ковальская" (Киев) наращивает отгрузки бетона – гендиректор

07:30 27 Май Киев, Украина

Для хорошо налаженного бизнеса карантин не стал помехой. Так, киевская промышленно-строительная группа (ПСГ) "Ковальская" только за апрель этого года практически в два раза увеличила отгрузку бетона по сравнению с апрелем прошлого года, перевыполнив план на 24%. Об этом сообщил генеральный директор группы Сергей Пилипенко.

"В апреле предприятия "Ковальской" на 24% в целом перевыполнили плановый показатель по отгрузке бетона. Если сравнивать результаты апреля текущего года и прошлого аналогичного периода, то показатели отгрузки бетона "Ковальская" увеличила вдвое", – рассказал Пилипенко в ходе дискуссионной панели Конфедерации строителей Украины "Посткарантинный девелопмент" в Киеве в среду.

По его словам, объем реализации бетона в апреле превысил мартовские показатели на 43% и стал рекордным за последние три года.

Пилипенко отметил, что по сравнению с прошлогодним весенним локдауном, когда проседание потребления бетона составило 40%, в 2021 году ожидания были более оптимистичны.

"Весной 2021 года, когда стало известно о новом локдауне, мы не ждали падения объемов на уровне прошлого года, ведь строительная отрасль продолжала активно работать", – пояснил он.

Согласно данным ПСГ, по итогам 2020 года потребление бетона в Украине возросло на 8-9%, в Киеве – на 5%. При этом объемы потребления во втором полугодии прошлого года превысили показатели аналогичного периода 2019 года, отметил эксперт.

ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком страны. Объединяет два карьера и девять заводов-производителей стройматериалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве.