Провайдер De Novo сообщил детали сбоя, из-за которого упала Дія

08:45 02 Май Киев, Украина

Вчера была обнародована причина временного отсутствия доступа сервисов, связанных с государственными программами. Как сообщает Liga.Tech, некоторое время провайдер De Novo замечал сбои в работе облачного сервиса G-Cloud, повлекшие за собой временную недееспособность таких сервисов, как Дія, Helsi и Prozorro, которые пользовались услугами сервиса.

Причиной аварии оказался сбой в работе гипервизора виртуальной сети, который привел к частичной или полной потере сетевой связи между виртуальными машинами через внутренние сети виртуальных датацентров. Часть виртуальных машин временно потеряла доступ к дисковой подсистеме.

В компании отмечают, что это первый крупный сбой за 10 лет. Американская VMware, на стороне которой произошел сбой, проводит расследование инцидента, однако по предварительным результатам, сбой не являлся кибератакой, а имел все признаки технической поломки.

В De Novo утверждают, что данные клиентов и их IT-системы не пострадали. Пострадавшим от сбоя компаниям провайдер выплатит компенсации.