Промышленный кризис Украины – кто виноват?

11:00 23 Июль Киев, Украина

В Украине отмечается общая тенденция экономического падения. Это ощутимо во всех отраслях, включая промышленную. Сокращение производства и штата, негативная динамика и отсутствие решения по вопросам – всё это усугубляет последствия коронакризиса.

В июне 2020 года промышленное производство сократилось на 5,6% по сравнению с июнем 2019 года. При этом в июне промышленное производство выросло на 4,1% по сравнению с маем 2020 года. В целом же за первое полугодие 2020 года падение промышленного производства составляет 8,3%, подсчитали в Государственной службе статистики.

В частности, за полгода в перерабатывающей промышленности производство сократилось на 9,6% по сравнению с январем-июнем 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,3%.

Стоит также учитывать, что падение ВВП скажется на уровне жизни украинцев. При этом, по самым пессимистичным прогнозам экономистов, снижение ВВП в 2020 году может превысить 15%, как в 2015 году.

Эксперты отмечают, что падение промышленности в Украине замедляется после смягчения карантина, однако динамика все равно отрицательная. Такая ситуация возникла из-за накопившихся в отрасли проблем, но усугубил ее коронакризис. К слову, спикер парламента Дмитрий Разумков сравнил экономические последствия коронавируса с ущербом, который нанесла Вторая мировая война.