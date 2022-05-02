Промышленные показатели Киева снизились на 7%

Главное управление статистики Киева опубликовало данные о промышленном производстве столицы Украины. Согласно цифрам выработка сократилась на 7%. При этом эксперты отмечают рост добывающей промышленности и разработки карьеров – 26%

За период январь – октябрь 2020 года к аналогичному периоду 2019 года индекс промышленной продукции в целом составил 93,1%.

Так, перерабатывающая промышленность в целом показала сокращение показателей по подавляющему большинству направлений, кроме машиностроения. Тут рост составил более 23%. В целом же сфера перерабатывающей промышленности показала падение на 7,5%.

В то же время добывающая промышленность и разработка карьеров показала рост на 26,7%. Что касается сферы поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха, то тут показатели за указанный период упали на 4,7%. Индекс промышленного производства в столице по итогам 10 месяцев текущего года составил 94,9% к аналогичному периоду 2019 года. По итогам же первого полугодия индекс промпроизводства в Киеве составлял 91,5% к аналогичному периоду прошлого года.