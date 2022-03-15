Промышленное производство в Украине сокращается - Госстат

Промышленное производство в Украине стремительно сокращается. Согласно данным Государственной службы статистики Украины снижение выработки произошло на 7%. Это за период январь-сентябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно информации Госстата, в отраслях сокращение было таким:

в добывающей промышленности и разработке карьеров — 4,6%,

перерабатывающей промышленности – 8,6%,

поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 4,8%.

Следует отметить, что в сентябре 2020 года объемы промышленного производства сократились на 5,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с августом 2020 года промышленное производство в сентябре увеличилось на 1,4%.

Напомним, что в Государственной службе статистики сделали анализ, чтобы определить тенденции для цен на продукты питания в Украине. Так, в сентябре текущего года было отмечено как подорожание, так и удешевление.

В группе подорожавших продуктов – яблоки, морковь, гречневая крупа, которая стала в нашей стране незаменимой в любые сложные времена. Также подорожали и сигареты, алкогольные напитки (водка, коньяк и пиво – в среднем с 0,3% до почти 2%).

В течение августа 2020 года было зафиксировано падение промышленного производства более чем на 5%. Точная цифра – 5,3%, если говорить о нескорректированном эффекте календарных дней, и 4,2, если говорить о скорректированных. Сравнение проводилось с августом 2019 года.