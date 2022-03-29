Проминвестбанк в убытке по результатам 3 кварталов 2020 года

Чистый убыток Проминвестбанка (ПИБ, Киев) по итогам января-сентября 2020 года составил 652,06 млн грн, в то время как за аналогичный период 2019 года банк получил 1,096 млрд грн чистой прибыли.

Чистый убыток банка за третий квартал составил 432,85 млн грн, что в то время как за аналогичный период прошлого года была зафиксирована чистая прибыль в размере 370,45 млн грн.

Чистые комиссионные доходы за девять месяцев составили 49,8 млн грн, что в 2,5 раза меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Чистый процентный доход "Проминвестбанка" за девять месяцев сократился в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года – до 283,2 млн грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 1,8% – до 7,22 млрд грн, денежные средства и их эквиваленты – в 1,5 раза, до 1,16 млрд, в то время как кредиты клиентам сократились на 2,3%, до 3,96 млрд грн. Обязательства выросли на 19,7% - до 4,7 млрд грн, а резервы под уменьшение полезности других активов – на 26%, до 3,6 млрд грн. Собственный капитал с начала года сократился на 20,7% – до 2,5 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 50,9 млрд грн.