Прокуратура ведет следствие против КО "Киевзеленстрой"

Пресс-служба прокуратуры города Киева опубликовала информацию о ряде обысков в КО "Киевзеленстрой". Также, произвелись обыски в компаниях-подрядчиках, которое работали на заказа с компанией. Следствие ведут относительно хищения денег и отклонения от уплаты налогов. Сумма предполагаемо сокрытая от государства – свыше 30 млн гривен.

По данным следствия, трое подрядчиков (ООО "Евротехнологии Групп", ООО "Строймонтажсервис 1" и ООО "Промстроймеханизация") выполняли работы по строительству и реконструкции парков Наталка, Совки, Веселка, Куреневский и других. "В сговоре с чиновниками Киевзеленстроя" они предоставляли реквизиты компаний с признаками фиктивности, что позволяло уклоняться от налогообложения, отметили в прокуратуре.

"Указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами Киевзеленстроя, отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", – заявили в прокуратуре.

Обыски провели с целью поиска первичных финансовых документов и фиксации данных об обстоятельствах совершения преступлений. Дело проходит по ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). В Киевзеленстрое заявили, что содействуют правоохранителям и предоставляют всю необходимую информацию.