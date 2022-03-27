Строительная сфера развивается после карантина, на что указывают цифры экспертов. Так, производство строительных материалов выросло на 18%. Согласно сравнительным данным с августом 2020 года эксперты видят улучшение и прогресс.

А если сравнить показатели в сентябре 2019 и в сентябре 2020-го, то в текущем году продукции строительного направления было изготовлено на 12,5% больше. Премьер-министр Украины подчеркнул, что такие показатели стали следствием работы президентской программы «Большая стройка».

Строительство различных инженерных сооружений, ремонт дорог и школ, строительство новых зданий — все это требует различной продукции строительного спектра, а значит, способствует наращиванию мощностей в отрасли.

Ранее сообщалось, что контролировать строительство будут частники. Правительство собирается передать функции контроля за строительной отраслью в руки частного бизнеса: сейчас аналогичную функцию выполняют чиновники. Такое предложение инициировал Национальный совет реформ.