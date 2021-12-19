Производитель Mercedes обещает выплатить своим сотрудникам по €6 тыс

11:52 17 Декабрь Киев, Украина

Немецкий концерн Daimler, владеющий автомобильной маркой Mercedes , заплатит сотрудникам рекордную премию.

Об этом компания сообщила на своем сайте.



По итогам 2021 года рабочие компании получат по €6 тыс. По курсу на 17 декабря 2021 года, это примерно 184,8 тыс. грн. В Украине, по данным Кабмина, сейчас официальная средняя зарплата в месяц – около 14,2 тыс. грн. А за год среднестатистический украинский зарабатывает 170,4 тыс. грн.



То есть, в качестве бонуса за успешную работу работники Mercedes получат больше, чем условный украинец зарабатывает за год. Правда, деньги получат только сотрудники предприятий Германии.



В Mercedes говорят, что около 100 тыс. сотрудников получат премии вместе со своими обычными зарплатами за февраль 2022 года.



За первые девять месяцев 2021 года Mercedes-Benz продал 1,6 млн автомобилей по всему миру, улучшив прошлогодний показатель на 3%.



Daimler известен как один из самых щедрых автопроизводителей, когда дело доходит до ежегодных премий. В 2020 году немецкий концерн один из немногих в мире предоставил своим работникам «корона вирусный» бонус, как компенсацию за «личное и экономическое бремя». А нынешний бонус автопроизводитель называет вообще рекордным.