Программа частичной безработицы для ФЛП (ФОП)

12:13 04 Август Киев, Украина

В Украине правительство старается помочь людям, лишившимся работы в период кризиса. Поэтому Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готово финансировать выплаты по частичной безработице. На эту процедуру выделено 1,8 млрд гривен. Согласно данным заявки подало 357 тыс. работников, в том числе 174,5 тыс. ФЛП.

Отмечается, что работодатели по состоянию на 4 августа подали свыше 216,7 тыс. пакетов документов на участие в программе по частичной безработице, из них более 188 тыс. - от физлиц-предпринимателей.

"Следует отметить, что в последнее время рост количества зарегистрированных безработных остановился", - указало министерство.

По его данным, в апреле статус безработного получили 149 тыс. чел., в мае - 97 тыс., в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс. чел. Всего за время карантина как безработные зарегистрировались 395 тыс. чел., а трудоустроены 222 тыс. зарегистрированных безработных.