Программа «5-7-9%» будет доступна для небольших ФЛП

Программа лояльных кредитов «5-7-9%» доступна для макрозаемщиков. В свою очередь Фонд развития предпринимательства планирует привлечь и микрозаемщиков. Для этого необходимо создать лояльные условия и для небольших ФЛП в Украине.

Круг заемщиков в рамках программы «5-7-9%» существенно расширится: дешевые кредиты будут доступны ФЛП, которые сейчас финансируют бизнес дорогостоящими бланковыми займами. Об этом заявил представитель ФРП Валерий Майборода во время круглого стола на FinClub. Как отмечают в Фонде развития предпринимательства, в перспективе кредиты «5-7-9%» смогут оформлять ФЛП, которые сейчас финансируются дорогими бланковыми кредитами объемом до 200 000-300 000 гривен.

Дополнительные расходы ФРП в рамках данной инициативы будут незначительными, говорит Валерий Майборода, тем не менее, число таких заемщиков в ведущих банках велико, и Фонд намерен упростить для них отчетность в рамках программы «5-7-9%». Так, отмечают в ФРП, данный вопрос еще будет подробно обсуждаться с Нацбанком.

«Это весомый потенциал для увеличения количества участников программы», – говорит представитель Фонда.

Согласно оценке Валерия Майбороды, круг заемщиков по программе «5-7-9%» может быть существенно расширен: речь идет о 20 000-25 000 кредитов.