Прогноз востребованности профессий в Украине к 2025 году

Спрос на профессии меняется в Украине каждые 5 лет. По прогнозам аналитиков, самыми популярными профессиями к 2025 станут те, что связаны с агросектором, IT, защитой окружающей среды, продажей, работой с персоналом. Не упадет спрос и на рабочие специальности, включая авторемонт.
Менеджеры по продажам, по персоналу, маркетологи, юристы – это так называемые синтетические специалисты, которые сами ничего не производят. Но такие профессии будут востребованы всегда, говорит старший аналитик компании Empori group Артем Беркович.
В свою очередь IT-сектор остается самой перспективной сферой – как по зарплатам, так и по количеству вакансий. "Наиболее востребованное направление, которое будет актуально в течение следующих 5-10 лет, – это определенно IT. Сфера многогранная, так что компаниям нужны все: от разработчиков ПО до обслуживателей IT-инфраструктуры. Зарплаты здесь самые интересные: доход хорошего специалиста сопоставим с зарплатой руководителя высшего звена из других сфер", – говорит бизнес-эксперт Сергей Сароян.
При этом есть один нюанс. Обучение по таким специальностям в Украине пока не современное, поэтому будущим специалистам советуют отправиться за знаниями за границу.
Популярной будет сфера услуг и рабочие специальности. В первую очередь, всегда будут востребованы специалисты в индустрии красоты.
Кроме того, будут нужны психологи. Эта профессия вряд ли будет высокооплачиваемой, но без работы через пять лет такие специалисты не останутся.
Кроме того, не исчезнет и спрос на рабочие профессии в Украине. Особенно будут необходимы мастера по починке автомобилей. Речь идет, в первую очередь, о тех, кто будет хорошо понимать электронику и качественно чинить простые поломки в автомобилях.
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