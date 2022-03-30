Прогноз по авиаперевозкам – восстановление не раньше, чем через 5 лет

Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала прогноз о состоянии авиаперевозок на период с 2020 по 2025 годы. Прогноз развития можно просмотреть на сайте Евроконтроля.

Так, прогноз основан на трех основных сценариях. В самом оптимистичном из них прогнозируется, что к 2024 году трафик вернется к уровням 2019 года. Это произойдет при условии, что вакцина от COVID-19 станет широко доступной для путешественников уже к лету 2021 года.

Согласно второму сценарию, наиболее вероятного, трафик 2024 составит всего 92% от докарантинних показателей. Так будет, если вакцина станет широко доступной для путешественников к лету 2022 года. При этом, трафик вернется к уровню 2019 года только в 2026 году. Наиболее пессимистичный сценарий предполагает отсутствие вакцины или ее не эффективность. В таком случае трафик в 2024 году составит 75% от докарантинних показателей и не достигнет показателей 2019 до 2029 года.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что достоверно наличие коронавируса можно подтвердить только путем проведения соответствующего анализа в лабораторных условиях. Ранее такая дискуссия возникла на фоне сходство симптомов между гриппом и коронавирусов.