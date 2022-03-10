Прогноз планового урожая в Украине сократили на 8 млн т

Погодные условия в Украине в этом году были не на руку аграрному сектору. Прогноз валового урожая эксперты сократили на 8 миллионов тонн.

В Украине валовой сбор урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 снижен с 95,6 млн т до 87,5 млн т за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних зерновых культур, а прогноз экспорта в текущем сезоне снижена с 56,3 до 53, 9 млн тонн. Такие данные в своем октябрьском отчете публикует Украинская зерновая ассоциация.

По информации УЗА, существенно уменьшено показатель прогноза урожая кукурузы, поскольку неблагоприятные погодные условия в августе и сентябре текущего года негативно повлияли на ее урожайность, хотя общий представительных урожая остается достаточно высоким. Так, объем производства кукурузы прогнозируется на уровне 32500000 т по сравнению с сентябрьским прогнозом - 35300000 тонн. При этом, экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 27200000 т (ранее - 29 млн тонн).

Также значительно снижено прогноз валового урожая подсолнечника - с 16,1 млн т до 12,9 млн т за счет снижения урожайности из прогнозных 2,5 т / га до 2 т / га из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, УЗА в новом отчете провела уточнения оценки объемов урожая пшеницы - показатель снижен с 26,6 млн т до 25,3 млн тонн. При этом оценка экспорта пшеницы остается на уровне 17,5 млн т, как и было договорено в Меморандуме между участниками рынка и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Снижении потерпел также показатель производства ячменя - 8 млн т (в сентябрьском отчете оценка была 8,3 млн т) и его экспорта – 4,2 млн т (в сентябрьском отчете – 4,5 млн тонн).