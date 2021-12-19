Прогноз курса гривны от бизнеса далёк от оптимизма

Вчера, 16 июля был опубликован отчет «Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка» за II квартал 2020 года. Согласно данных этого отчета, большая часть украинских бизнесменов не ожидает укрепления гривны. По их мнению, через год курс гривны к доллару будет держаться на уровне 28,28 грн/доллар. Лишь 5% из них надеются на повышение курса национальной валюты.

Так, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес прогнозировал курс 26,01 грн/доллар, в IV квартале 2019 года - 27,43 грн /доллар, в III квартале 2019 года - 27,96 грн/доллар.

При этом 68,2% руководителей ожидают роста курса доллара, 5% - снижения, а 26,9% - стабильного курса.

Очередной опрос НБУ был проведен с 4 мая до 3 июня 2020 года среди руководителей 691 предприятия. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Также, бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на смягчение ряда ограничений.

Напомним, сегодня НБУ вновь опустил курс гривны относительно доллара и евро.