Профессии будущего - Future of Jobs 2020

Готова ли украинская молодежь к изменениям на рынке труда? Согласно отчету Всеукраинского экономического форума Future of Jobs 2020 большинство профессий исчезнет и трансформируется к 2025 году. Прогнозируют, что исчезнет 85 млн рабочих мест, зато появится 97 млн новых.

Career Hub, экспертная платформа по карьерному развитию от Центра «Развитие КСО», провела масштабное национальное онлайн-опрос молодежи о видении будущего работы в январе-феврале 2021 года. В нем приняли участие 1227 человек в возрасте от 14 до 35 лет со всех уголков Украины.

Молодые люди в онлайн-опросе от Career Hub отмечают, что отрасли, которые в мире имеют наибольшую перспективу развития и инновационности в будущем, это:

ИТ (70,2%);

фармацевтика и здравоохранение (47,8%);

сфера услуг (37,6%);

энергетика (35,9%).

Зато приоритетными для Украины к 2030 году считают:

агропромышленность (52,8%);

ИТ (50,4%);

пищевую промышленность (36,4%);

энергетику (34,7%).

Какие же профессии исчезнут, будут существовать и появятся в этих областях?

Молодежь считает, что могут исчезнуть те профессии, которые легко автоматизировать, заменить работами или иными технологиями. Останутся те профессии, которые требуют творчества (здесь вспоминаем о навыки - креативность, инновационность, оригинальность) и умственных способностей (не забываем про аналитические умения, критическое мышление и инновации).

В то же время молодые люди убеждены, что все профессии важны и нужны по-своему, поэтому говорить о полном исчезновении не стоит, ведь в большей степени исчезает содержание определенных профессий, и обновляется, адаптированный к новым условиям. Это свидетельствует о кроссекторальнисть как важный тренд профессий будущего.

Кстати, молодежь отмечает, что среди инноваций, которые будут преобладать в 2030 году, именно кроссекторальнисть - сочетание технологий с другими сферами (53,8%) - идет второй после искусственного интеллекта (58,6%). Конечно, большинство молодежи считает, что будущие профессии будут связаны так или иначе с ИТ. «ИТ - это кросс-сфера, которая усиливает каждую отрасль, чтобы и становилась более прогрессивной и совершенной, создает новые креативные решения», - считает респондентка опроса из Черкасской области.