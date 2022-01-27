Проект USAID выбрал новые компании востока Украины для сотрудничества

17:15 27 Январь Киев, Украина

Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" начал сотрудничество со второй группой производственных компаний Востока Украины. Главными задачами сотрудничества является расширение рынков сбыта, усиление устойчивости бизнеса и стратегическое развитие предприятий. Среди компаний – предприятия сельскохозяйственного, машиностроительного и потребительского направления.

Это производитель газовых кухонных плит Greta (Дружковка, Донецкая область), предприятие Энергомаш (Славянск, Донецкая область), производящее оборудование для высоковольтных линий, производитель биоудобрений Гермес (Краматорск, Донецкая область), компания по изготовлению индукционных печей "Термолит" (Мелитополь, Запорожская область), производитель гидроцилиндров "Агро мастер плюс" (Мелитополь, Запорожская область), производитель плазменных и газокислородных резаков, конвейеров, ремонт сельхозтехники различной сложности "Успех-Плюс 2012" , "Аэромех" - производитель машин для зерноочистки (Кременная, Луганская область), "Диановская птицефабрика" - предприятие, которое выращивает на продажу кур (Волновской район, Донецкая область), производитель сельхозоборудования "Производство усиленной техники" (Орехов, Запорожская область).

С каждой компанией будет работать консультант. Вместе с представителями компании и специалистами Проекта USAID привлеченные консультанты проведут бизнес-диагностику этих предприятий и будут целенаправленно работать над устранением узких мест в бизнесе, улучшением операционного управления, усилением и развитием команд. Также предполагается обучение разработке стратегий развития и практическая реализация бизнес-стратегий.