Продажа украинской земли: чьи земли пользуются повышенным спросом

08:25 25 июля Киев, Украина

Завершились споры и битвы за принятие закона о продаже украинской земли. Уже с 1 июля закон о рынке земли вступил в действие. О первых итогах работы этого рынка сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, с 1 июля в Украине уже заключено 1757 сделок о продаже. Площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, составляет 2763 га.

Отмечается, что самой популярной областью среди покупателей оказалась Полтавская - там было продано 515,9 га земли. На втором месте топа областей Харьковщина – 351,4 га. Закрывает тройку лидеров Винницкая область – 242,9 га.

За это время 4067 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр. Количества заявлений достигла 4549, из них 4024 согласовано, пятьсот двадцать пятой очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.

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