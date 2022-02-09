Продажа ПриватБанка возможна через 2 года – Гелетий

Представители Национального банка Украины рассказали, как правительство планирует продать один из крупнейших банков страны. По словам заместителя главы НБУ это случится не раньше, чем через год-два. Юрий Гелетий объясняет такие сроки тем, что перед продажей необходимо урегулировать все вопросы, включая судебные иски.

Представитель НБУ сообщил, что на данный момент продолжаются судебные процессы с бывшими владельцами банка и назвал главную цель государства - безусловный выход из капитала госбанков, существенное сокращение доли. Также заместитель главы НБУ напомнил, что будет осуществлена и приватизация государственного Ощадбанка. Однако есть важное условие.

Гелетий пояснил, что для Ощадбанка ключевым является продолжение сотрудничества с Европейским бюро реконструкции и развития (ЕБРР), но для этого нужно выполнить ряд предварительных мер с украинской стороны, а именно членство Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

А для этого нужно решить вопрос платежеспособности фонда.

"Позиция Нацбанка здесь четкая: урегулировать все на уровне одного законопроекта. Если это будет сделано - Ощадбанк будет присоединен к фонда и произойдет реструктуризация долгов фонда перед Министерством финансов - я надеюсь, что это существенно ускорит сотрудничество между Ощадбанком и ЕБРР ", - рассказал Юрий Гелетий.

Отмечается, что Кабинет министров решил разрабатывать два отдельных законопроекта, а НБУ рассчитывает на их объединения.