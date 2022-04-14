Продажа алкоголя в Украине сократится из-за локдауна

Экономический эксперт Александр Охрименко отметил, что карантин выходного дня негативно отобразится на экономической ситуации многих предприятий. При этом продажа алкогольных напитков сокращается из-за закрытия баров и ресторанов.

"Все-таки кто покупал алкоголь, тот и будет его покупать. Это не ограничивает покупку, потому что пищевые и алкогольные магазины работают, в этом плане это не проблема. Но это, конечно, скажется на ресторанном бизнесе. Даже если брать, сколько алкоголя продается в ресторанах, то упадут продажи у отечественных производителей на 10-15% ", - отметил экономист.

Охрименко также считает, что хотя критическая масса украинцев все же ходит в рестораны меньше, чем среднестатистические европейцы, однако карантин выходного дня не может не отразиться негативно на национальных производителях алкоголя.