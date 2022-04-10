Продан еще один завод «Укрспирта»

Еще одно предприятие «Укрспирта» было продано с аукциона Фонда государственного имущества Украины. 12 ноября спиртзавод на Тернопольщине был реализован за 120 млн гривен.

Как стало известно, был продан Мариловський спиртзавод. За него боролись две компании. В результате торгов цена выросла в 2,2 раза. Первоначальная цена завода составляла 54700000 грн, конечная сумма -120 млн грн.

Мариловський МПД считается официально приватизированным после подписания Протокола о проведении аукциона, составление договора купли-продажи объекта и проведения полного и окончательного расчета.

Также стало известно, что покупатель спиртзавода после завершения сделки получит право не только производить спирт, но и станет участником нового рынка этого вещества.

По информации председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко завод выкупила фирма ZERNOFF - это самый Молдавский производитель этилового спирта. Это один из первых зарубежных игроков, которые заинтересовались украинским рынком спирта. Сенниченко считает, что это позволит разрушить монополию, которая сложилась на рынке спирта Украины.