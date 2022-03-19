Приз за лучший бизнес-проект: GET Business Festival в Киеве отберет лучший стартап

GET Business Festival – ежегодный крупный фестиваль для представителей украинского бизнеса. Малые и средние предприниматели собираются не только для обмена опытом, но и создания общества, которое может найти решение для актуальной ситуации в стране.
Большой фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival, который пройдет 14 июля в Киеве, в "Почайна ивент холле", проводит конкурс среди предпринимателей и разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса. Об этом сообщают организаторы фестиваля — бизнес/медиа бюро Ekonomika+.
Участие в конкурсе за призовой фонд могут принять все желающие представители малого бизнеса с действующим проектом.
10 предпринимателей-финалистов представят свой проект на сцене фестиваля 4 июля 2021 года. До этого им будет дана неделя для подготовки 30-секундного рекламного видеоролика их команды и проекта, цель которого — показать, как команда умеет себя "продавать", жюри и зрителям.
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