Приз за лучший бизнес-проект: GET Business Festival в Киеве отберет лучший стартап

GET Business Festival – ежегодный крупный фестиваль для представителей украинского бизнеса. Малые и средние предприниматели собираются не только для обмена опытом, но и создания общества, которое может найти решение для актуальной ситуации в стране.

Большой фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival, который пройдет 14 июля в Киеве, в "Почайна ивент холле", проводит конкурс среди предпринимателей и разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса. Об этом сообщают организаторы фестиваля — бизнес/медиа бюро Ekonomika+.

"Во времена изменений бизнес особенно нуждается в поддержке. Мы это понимаем, поэтому решили в этом году поощрить перспективные проекты, не только сосредоточив на одной площадке 70 бизнес-практиков, но и предоставить возможность малым предпринимателям выиграть 100 000 гривен на развитие собственного дела", — говорится в анонсе.

Участие в конкурсе за призовой фонд могут принять все желающие представители малого бизнеса с действующим проектом.

10 предпринимателей-финалистов представят свой проект на сцене фестиваля 4 июля 2021 года. До этого им будет дана неделя для подготовки 30-секундного рекламного видеоролика их команды и проекта, цель которого — показать, как команда умеет себя "продавать", жюри и зрителям.