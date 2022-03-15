Приватизацию украинскому бизнесу упростят

Сенниченко Дмитрий Владимирович – глава Фонда государственного имущества Украины – заявил о новом законопроекте для украинского бизнеса. Согласно широкомасштабной разработке, процедура приватизации для украинских бизнесменов будет упрощена

Указывается, что новый законопроект предполагает соответствующий ряд изменений в 27 действующих законах Украины. Также это коснется бюджетного и налогового Кодексов Украины.

Также в ведомстве высказали свою точку зрения о том, что приватизация украинских предприятий поможет искоренить коррупцию на государственном уровне. Глава ФГИ сказал, что вырученные деньги можно будет перенаправить на создание новых рабочих мест в Украине.

В целом, упрощенная приватизация предполагает:

создание четких критериев для передачи объектов на приватизацию;

обеспечение прозрачности приватизации;

защиту прав и интересов инвесторов;

защиту имущественных интересов государства.

Напомним, что в скором времени Кабинет министров Украины представит в парламенте новый законопроект о приватизации государственных предприятий.

Указывается, что благодаря этому документу Украина, как государство, оставит себе лишь 50% от текущей собственности в 9 крупных государственных компаниях.