Приватизация в Украине: 961 объект

В программу большой приватизации в Украине входит 961 объект государственных структур. Согласно оценке экспертов, общая стоимость предприятий составляет 3 миллиарда долларов.

Балансовая стоимость 961 государственного предприятия, которые Кабинет Министров Алексея Гончарука передал Фонду государственного имущества на приватизацию, превышает 3 млрд долл.



Об этом во время конференции, посвященной приватизации, заявил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.



«Мы передали Фонду госимущества на приватизацию в десять раз больше предприятий, чем в 2008-2018 годах (93 объекта — ред)», — сказал он.



По словам Кухты, при продаже данных предприятий можно получить около 5 млрд долл. На данный момент задолженность по зарплате на предприятиях, запланированных к приватизации, составляет 287,36 млн грн.