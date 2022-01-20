ПриватБанк выставил имущество на аукцион

13:46 09 Сентябрь Киев, Украина

Государственный «ПриватБанк» выставил на электронный аукцион OpenMarket (государственное предприятие «сетами» Министерства юстиции Украины) недвижимость (отель и офисные помещения) общей площадью 5011 кв.м, расположенный в самом центре города Херсон.

Лот состоит из двух частей:

- в правой части здания (общей площадью 2 635,2 кв.м.) в 2014 году была проведена реконструкция под качественный трехэтажный отель среднего класса на 60 номеров. Отель может оказывать услуги по организации мероприятий в двух конференц-залах: большой зал на 100 посадочных мест с помещением для кофе-брейка; малый зал на 30 посадочных мест. Внутри двора здания есть стоянка для транспорта.

- в левой части (общей площадью 2375,8 кв. м) предоставляется в аренду нежилая недвижимость под офисные помещения площадью от 8,5 кв.м. до 17,5 кв.м., с 2 по 5 этажи, с двумя общими санузлами на 2 и 3 этажах.

Аукцион запланирован на 23 сентября 2020 года. Стартовая цена лота: 52,5 миллиона гривен.