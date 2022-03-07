ПриватБанк приостановит работу системы на 7 часов

Пресс-служба Приват-банка заявила, что из-за обновления програмного обеспечения, Приват24 будет временно недоступен. Банкоматы и POS-терминалы также приостановят свою работу на 7 часов.

В период перезагрузки процессингового центра, 11 октября с 00-30 и до 07-30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Таким образом компания готовится к сильной нагрузки во время ежегодных распродаж Черной пятницы и Дня Холостяка (китайский аналог).

По данным пресс-службы банка, ежегодно нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с карточками, возрастает на 20%. В начале 2020 процессинговый центр ПриватБанка поставил новый национальный рекорд - обрабатывая более 1000 операций клиентов в секунду до 60 000 транзакций ежеминутно.