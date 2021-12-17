"ПриватБанк" отменяет кешбэк для всех клиентов, кроме владельцев премиум-карт

20:24 02 Декабрь Киев, Украина

По примеру США и Европы "ПриватБанк" принял решение отменить кэшбек для всех клиентов, кроме владельцев премиум-карт.



Об этом сообщили в пресс-службе банка.



Ранее Visa и Mastercard решили снизить размер своей доли (интерчейнджа) в ставке эквайринга, которую они отдают банкам-эмитентам платежных карт. Те, в свою очередь, отдают средства на программы для клиентов, в том числе кешбэк. Не так давно стало известно, что возврат по кешбэку сокращает monobank. В "Привате" же поясняют, что оставят подобную услугу по примеру США и Европы - лишь премиум-клиентам. Кроме этого, кешбэк будет сохранен в рамках программ партнерства банка с бизнесом.

"Другими словами, торговцам придется бороться за клиента с помощью кешбэков через банковские финансовые инструменты", – говорят в "ПриватБанке".

И в то же время допускают, что массовый выпуск премиум-карт также останется в прошлом.