ПриватБанк настаивает на возвращении $750 млн от Коломойского

В этом месяце администрацией ПриватБанка был выставлен очередной иск по делу против Коломойского. Исковое заявление дополнено новыми аргументами и доказательствами. Данный иск направлен в Канцлерский суд штата Делавэра против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Исковые требования распространяются на компании, связанные с бывшими собственниками. Дополненный иск не предусматривает увеличения потенциальных выплат ответчиками.

Сумма сомнительных операций, по которым банк требует выплат, с учетом первого дополнения иска составляет около $750 млн.

Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил продажу имущества днепровской компании Фортуна, предоставленного в залог под кредиты ПриватБанка, выданные Западной автомобильной компании из Черновцов.