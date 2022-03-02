Прибыльный бизнес компании Happyroni - макароны из бобовых

Запуск новаторского бизнеса – дело рискованное, но, как говорится, кто не рискует, то не выигрывает. Как рассказали создательницы компании Анна Шуклина и Виктория Князева, все начальные инвестиции в запуск производства макарон из бобовых культур компании Happyroni окупились за два года.
Отмечается, что за это время компания наладила систему сбыта.
Happyroni занимаются переработкой четырех культур - красной чечевицы, зеленого и желтого гороха и нута. Компания имеет современный цех в Киевской области, оснащенный итальянским оборудованием.
Примерно год заняла разработка рецептуры.
Бобовые для переработки закупают у украинских фермеров, хотя найти на рынке муку из зеленого гороха оказалось довольно сложно.
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