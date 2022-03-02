Прибыльный бизнес компании Happyroni - макароны из бобовых

Запуск новаторского бизнеса – дело рискованное, но, как говорится, кто не рискует, то не выигрывает. Как рассказали создательницы компании Анна Шуклина и Виктория Князева, все начальные инвестиции в запуск производства макарон из бобовых культур компании Happyroni окупились за два года.

Отмечается, что за это время компания наладила систему сбыта.

Happyroni занимаются переработкой четырех культур - красной чечевицы, зеленого и желтого гороха и нута. Компания имеет современный цех в Киевской области, оснащенный итальянским оборудованием.

Примерно год заняла разработка рецептуры.

«Первыми макаронами были гнезда из нута. Сейчас они уже сняты с производства. Затем произошло совершенствование рецептуры, приобрели новую паста-машину», - отмечают в компании.

Бобовые для переработки закупают у украинских фермеров, хотя найти на рынке муку из зеленого гороха оказалось довольно сложно.