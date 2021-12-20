Прибыль «Укрспирта» составила 21 млн гривен

13:29 24 Июль Киев, Украина

Согласно данным «Укрспирт» превысил плановую норму прибыли почти в 2 раза. Государственное предприятие заработало за первое полугодие 2020 года свыше 20 млн гривен прибыли. Это превышает показатели прошлого года в 1,7 раза.

Согласно сообщению на сайте госпредприятия в пятницу, производство спирта в январе-июне этого года выросло на 34% - до 3,3 млн дал. По словам и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна, на которого ссылается пресс-служба, на финансовый результат повлияли несколько особых факторов, которые имели место в 2020 году. Из положительных - это производство сырья для отечественных производителей антисептических средств. Осуществлять такую деятельность предприятию разрешила Верховная Рада со 2 по 30 апреля. Негативно на финансовые результаты повлиял запрет экспорта спирта, который действовал с 19 марта по 15 мая.

"Кроме ежедневной хозяйственной деятельности сейчас происходит реформа спиртовой отрасли, в том числе и ГП "Укрспирт". С 18 февраля, когда комитетом Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики была согласована Стратегия приватизации ГП "Укрспирт", был сден ряд шагов в этом направлении: приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства устав предприятия, проведена оценка всех основных средств ГП "Укрспирт", введено в эксплуатацию отдельные основные средства и др.", - поясняет Блескун.

Глава ведомства заметил, что 12 объектов (производственные площадки) "Укрспирт" было передано в Фонд госимущества Украины, еще шесть объектов на этой неделе было передано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйствами и в ближайшее время они также будут в ведомстве ФГИ.

"А это уже почти половина всех мощностей ГП "Укрспирт". В связи с этим, производственные мощности компании будут постепенно сокращаться до тех пор, когда отрасль полностью не перейдет в частную собственность", - сообщил и.о. директора "Укрспирта".

Как сообщалось, закон № 318-ІХ об отмене госмонополии на производство спирта, который с 1 июля вступил в силу, предусматривает, что при наличии лицензии производить спирт смогут предприятия любой собственности. Однако до 1 июля 2021 года строительство новых заводов запрещено и производство спирта будет происходить только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу.