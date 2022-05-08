Прибыль Украины от экспорта черных металлов

15:49 03 августа Киев, Украина

Украина в первом полугодии 2021 года показывает значительный прирост от экспорта черных металлов по сравнению с показателями за прошлый год. Выручка от продаж подскочила более чем в 27 раз.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной таможенной службы Украины, передает ГМК-Центр.



В июле выручка от экспорта лома составила $39,9 млн, тогда как в июле 2020 года – лишь $164 тыс. В прошлом месяце был отмечен максимальный показатель экспорта с начала года.



Импорт металлолома по итогам семи месяцев вырос в 2,2 раза – до $26,9 млн. В июле Украина импортировала металлолома на $4,6 млн, тогда как в соответствующем месяце 2020 года – на $1,8 млн (в 2,5 раза больше).



На прошлой неделе цены на лом на внутреннем рынке Украины достигли максимума в текущем году – 9,6 тыс. грн за тонну. В ближайшие недели ожидается стабилизация цен на сырье.