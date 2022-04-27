Президент вносит новый упрощенный законопроект о кассовых аппаратах

12:27 28 ноября Киев, Украина

Совершенно отказаться от применения регистраторов расчетных операций на уровне физических лиц-предпринимателей не возможно. Кассовые аппараты крайне необходимы как для получения информации о состоянии рынка экономики в нашей стране, так и для успешного преодоления коррупции и прочих злоупотреблений в бизнесе.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о либерализации применения кассовых аппаратов для предпринимателей.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций (№ 4439).

Напомним, на прошлой неделе протестующие под Радой ФОПовцы попытались прорваться к парламенту после того, как Рада не проголосовала за отсрочку введения кассовых аппаратов. После этого к ним вышли нардепы. Депутаты пообещали провести консультации по решению вопроса об отсрочке кассовых аппаратов, а протестующие - привести больше людей.