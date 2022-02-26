Президент разрешил ФЛП открывать собственные гостиницы

08:37 29 Май Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О туризме "относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который позволяет частным предпринимателям заниматься гостиничным бизнесом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.



В сообщении отмечается: "Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма.



Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги.



Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, питания, курортные учреждения и тому подобное.



Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет Министров Украины.



Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.