Предприятие «Укрспирта» перешло в частные руки

Фонд Государственного имущества Украины опубликовал данные об аукционе по продаже предприятий спиртовой отрасли. Согласно информации Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" был продан на аукционе за 55,083 млн грн ООО "ЛВН Лимитед".

Начальная цена продажи спиртзавода составляла 49,57 млн грн. Компания победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

"Рост цены от стартовой удалось достичь благодаря продуманным алгоритмам проведения приватизационных аукционов, которые мотивируют участников предлагать более высокую цену от стартовой уже на этапе подачи заявок", - сообщает ФГИ.

Конечными бенефициарами ООО "ЛВН Лимитед" являются Ягов Грибов, Анатолий Кипиш, Белла Финкельштейн, а учредителем - компания "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент".

Как сообщал БизнесЦензор, Фонд госимущества выставил на продажу семь заводов "Укрспирта".

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года. ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".