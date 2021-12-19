Предпринимателей Восточной Украины приглашают на курс «Instagram для бизнеса»

Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Экономическая поддержка Восточной Украины» приглашает представителей микро-, малого и среднего бизнеса и самозанятых лиц, ведущих предпринимательскую деятельность и пользователей Instagram, из Донецкой, Луганской областей и юга Запорожской области, а также города Геническ (Херсонская область), принять участие в онлайн-курсе "Instagram для бизнеса".
Участники курса научатся:
- ярко и эффективно оформлять бизнес-профиль в Instagram;
- понимать свою целевую аудиторию (ЦА) и создавать для нее качественный контент;
- настраивать таргетированную рекламу именно для своей аудитории;
- участвовать и организовывать собственные конкурсы GIVEAWAY;
- преодолевать страхи при съемке Stories;
Три наиболее активных участника, которые примут участие во всех модулях и выполнят задания от тренера, получат набор для записи прямых эфиров и съемки Stories.
Учебная программа состоит из пяти модулей.
Зарегистрироваться можно по ссылке до 16 декабря:
https://forms.office.com/r/yd9x8fFkQU
Количество мест ограничено. Отбор участников программы будет производиться после завершения регистрации и будет включать анализ представленных анкет и телефонное собеседование с потенциальными участниками курса. Начало курса – 22 декабря 2021 г.
Участники курса научатся:
- ярко и эффективно оформлять бизнес-профиль в Instagram;
- понимать свою целевую аудиторию (ЦА) и создавать для нее качественный контент;
- настраивать таргетированную рекламу именно для своей аудитории;
- участвовать и организовывать собственные конкурсы GIVEAWAY;
- преодолевать страхи при съемке Stories;
Три наиболее активных участника, которые примут участие во всех модулях и выполнят задания от тренера, получат набор для записи прямых эфиров и съемки Stories.
Учебная программа состоит из пяти модулей.
Зарегистрироваться можно по ссылке до 16 декабря:
https://forms.office.com/r/yd9x8fFkQU
Количество мест ограничено. Отбор участников программы будет производиться после завершения регистрации и будет включать анализ представленных анкет и телефонное собеседование с потенциальными участниками курса. Начало курса – 22 декабря 2021 г.
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