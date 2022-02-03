Предпринимателей научат владеть инструментами бизнес-планирования

Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» (Проект USAID) приглашает представителей и руководителей микро, малого и среднего бизнеса (ММСП), самозанятых лиц из Донецкой, Луганской областей и юга Запорожской области, а также города Геническа (Херсонская область), принять участие в онлайн-курсе «Цели бизнеса на 2022 год».
Цели бизнеса определяют действия, дают ориентир, согласно которому необходимо двигаться предпринимателю, а также могут служить критерием для оценки успеваемости бизнеса. Кроме того, у каждого предпринимателя есть личные цели по развитию собственных компетенций. Именно они являются движущей силой по пути к ожидаемому результату.
В течение шести практических онлайн-сессий курса «Цели бизнеса на 2022 год» вы сможете овладеть простыми, но мощными инструментами бизнес-планирования, техниками развития, узнаете о платформах для менеджмента задач и сформулируете стратегические цели и оперативные задачи для Вашего бизнеса на текущий год.
Вы овладеете компетенцией:
- ЦЕЛЕПОЛОЖЕНИЕ. Процесс выбора одной или нескольких целей в любой деятельности, умение формировать конкретные ожидаемые результаты с критериями и показателями их измерения от стратегической цели до операционных задач.
- БИЗНЕС-МЫШЛЕНИЕ. Способность сочетать опыт, знания, перспективное видение и осведомленность для принятия обоснованных решений в деловой сфере, рациональный подход и умение сохранять целостный, долгосрочный взгляд на организационные и бизнес-потребности.
- ПЛАНИРОВАНИЕ. Способность эффективно распределять необходимые для решения поставленной задачи время и ресурсы, продумывать механизмы реализации принятых решений от стратегии к операционным задачам.
Каждый участник получит индивидуальную практическую консультацию с тренером курса для проработки собственных целей.
Тренер курса - Наталья Дзюба, бизнес-консультант по стратегическому развитию бизнеса по ISO 20700 – 2017, сертифицированная бизнес-коучка по организационному развитию, фасилитатор ТоР (Technology of Participation), специалист по креативным методикам, эксперт по образовательной политике, членка -коучинга при ECF (European Coach Federation)
Зарегистрироваться можно до 13 февраля 2022 г. по ссылке
Учеба начнется 16 февраля 2022 года.
Цели бизнеса определяют действия, дают ориентир, согласно которому необходимо двигаться предпринимателю, а также могут служить критерием для оценки успеваемости бизнеса. Кроме того, у каждого предпринимателя есть личные цели по развитию собственных компетенций. Именно они являются движущей силой по пути к ожидаемому результату.
В течение шести практических онлайн-сессий курса «Цели бизнеса на 2022 год» вы сможете овладеть простыми, но мощными инструментами бизнес-планирования, техниками развития, узнаете о платформах для менеджмента задач и сформулируете стратегические цели и оперативные задачи для Вашего бизнеса на текущий год.
Вы овладеете компетенцией:
- ЦЕЛЕПОЛОЖЕНИЕ. Процесс выбора одной или нескольких целей в любой деятельности, умение формировать конкретные ожидаемые результаты с критериями и показателями их измерения от стратегической цели до операционных задач.
- БИЗНЕС-МЫШЛЕНИЕ. Способность сочетать опыт, знания, перспективное видение и осведомленность для принятия обоснованных решений в деловой сфере, рациональный подход и умение сохранять целостный, долгосрочный взгляд на организационные и бизнес-потребности.
- ПЛАНИРОВАНИЕ. Способность эффективно распределять необходимые для решения поставленной задачи время и ресурсы, продумывать механизмы реализации принятых решений от стратегии к операционным задачам.
Каждый участник получит индивидуальную практическую консультацию с тренером курса для проработки собственных целей.
Тренер курса - Наталья Дзюба, бизнес-консультант по стратегическому развитию бизнеса по ISO 20700 – 2017, сертифицированная бизнес-коучка по организационному развитию, фасилитатор ТоР (Technology of Participation), специалист по креативным методикам, эксперт по образовательной политике, членка -коучинга при ECF (European Coach Federation)
Зарегистрироваться можно до 13 февраля 2022 г. по ссылке
Учеба начнется 16 февраля 2022 года.
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