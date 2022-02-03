Предпринимателей научат владеть инструментами бизнес-планирования

11:42 01 Февраль Киев, Украина

Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» (Проект USAID) приглашает представителей и руководителей микро, малого и среднего бизнеса (ММСП), самозанятых лиц из Донецкой, Луганской областей и юга Запорожской области, а также города Геническа (Херсонская область), принять участие в онлайн-курсе «Цели бизнеса на 2022 год».

Цели бизнеса определяют действия, дают ориентир, согласно которому необходимо двигаться предпринимателю, а также могут служить критерием для оценки успеваемости бизнеса. Кроме того, у каждого предпринимателя есть личные цели по развитию собственных компетенций. Именно они являются движущей силой по пути к ожидаемому результату.

В течение шести практических онлайн-сессий курса «Цели бизнеса на 2022 год» вы сможете овладеть простыми, но мощными инструментами бизнес-планирования, техниками развития, узнаете о платформах для менеджмента задач и сформулируете стратегические цели и оперативные задачи для Вашего бизнеса на текущий год.

Вы овладеете компетенцией:

- ЦЕЛЕПОЛОЖЕНИЕ. Процесс выбора одной или нескольких целей в любой деятельности, умение формировать конкретные ожидаемые результаты с критериями и показателями их измерения от стратегической цели до операционных задач.

- БИЗНЕС-МЫШЛЕНИЕ. Способность сочетать опыт, знания, перспективное видение и осведомленность для принятия обоснованных решений в деловой сфере, рациональный подход и умение сохранять целостный, долгосрочный взгляд на организационные и бизнес-потребности.

- ПЛАНИРОВАНИЕ. Способность эффективно распределять необходимые для решения поставленной задачи время и ресурсы, продумывать механизмы реализации принятых решений от стратегии к операционным задачам.

Каждый участник получит индивидуальную практическую консультацию с тренером курса для проработки собственных целей.

Тренер курса - Наталья Дзюба, бизнес-консультант по стратегическому развитию бизнеса по ISO 20700 – 2017, сертифицированная бизнес-коучка по организационному развитию, фасилитатор ТоР (Technology of Participation), специалист по креативным методикам, эксперт по образовательной политике, членка -коучинга при ECF (European Coach Federation)

Зарегистрироваться можно до 13 февраля 2022 г. по ссылке

Учеба начнется 16 февраля 2022 года.