Правительство ввело регистрацию государственных норм градостроительства

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, вчера, 2 июня, Кабинет Министров Украины принял решение об изменении в те постановления правительства, которые регулируют вопросы нормирования в сфере градостроительства.

“Минрегион внедряет системные изменения в сфере технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве. Принятые правительством изменения позволяют создать условия для комплексного обновления строительных норм с обеспечением прозрачности всех процедур”, — отметил министр Алексей Чернышов.

В частности, на заседании Кабинета Министров внесены изменения в Порядок разработки, согласования, утверждения, внесения изменений в строительные нормы и признание их утратившими силу, Положение о базовой организации в строительстве, Положение о центральном фонде строительных норм и Типовое положение о фонде отраслевых строительных норм.

Отныне будет обеспечено обнародование контрольных экземпляров строительных норм-ГСН и ГСН в единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Министерство сможет привлекать к работам по нормированию широкий круг предприятий и организаций, имеющих соответствующий опыт, профессиональные компетенции и научный потенциал.

Как сообщалось, в 2021 году Минрегион планирует обновить около 30 строительных норм, что составляет почти треть действующих ГСН. В частности, Минрегионом будет разработано четыре новых ГСН на замену ГСН, принятым в 80-х годах среди прочего по проектированию и строительству аэродромов, промышленных зданий и сооружений и тому подобное.

Строительные нормы (государственные и отраслевые) устанавливают обязательные требования к объекту нормирования (планировке и застройке территории; объектам строительства, градостроительства и архитектуры и их составным частям; составу и содержанию документации объектов строительства, градостроительства и архитектуры), применяемых при планировании и застройке территорий, проектировании и строительстве.