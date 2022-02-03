Правительство проиграло суд бизнесу

13:27 03 Февраль Киев, Украина

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) признал неправомерным одно из решений правительства, которое Кабмин утвердил от 03.02.2021 No 89. В постановлении со стороны власти говорилось о сокращении срока действия моратория на проведение определенных видов налоговых проверок.



Как сообщает пресс-служба суда, изначально с иском против власти обратилось ООО «Проммесплав». По мнению истца, решение Кабмина противоречит положениям Налогового кодекса и Конституции Украины, а значит, не может регулировать вопрос назначения налоговых проверок.



Судебное заседание на этот счет прошло 26 января. Именно в рамках этого заседания суд окончательно не признал приказ Кабмина.