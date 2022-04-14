Правительство предложило варианты для украинского бизнеса в карантин

Президент Владимир Зеленский с премьер-министром Денисом Шмыгалем в ходе онлайн-диалога обсудили основные проблемы отечественных предприятий и предложили возможные меры по облегчению ведения украинского бизнеса. Основное внимание «антикризисного» законопроекта от Кабмина будет направлено на малые и средние предприятия.

Предлагается изменить ряд действующих положений, а именно:

просмотр списка нарушителей и уменьшение размеров штрафов за нарушение карантина выходного дня;

изменение лимитов, при которых используется регистратор расчетных операций (РРО) и влияющих на размеры налогообложения;

пересмотр необходимости предоставлять чек как обязательный элемент гарантии прав покупателей;

введение законодательных стимулов для предпринимателей на случаи введения как карантина выходного дня, так и жесткого карантина.

Как уже отмечалось, черновой вариант законопроекта ожидается к концу недели. Сразу после подачи он будет немедленно рассмотрен. Однако конечный вариант документа будет утвержден только после ряда консультаций с представителями бизнеса.

Ранее был опубликован доклад ООН, в котором говорится, что коронакризис может столкнуть в бедность до 9 млн украинцев.